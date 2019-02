Így készülnek a Team Sonic Racing aláfestő nótái

Nem egy alkalommal volt lehetőségünk már megosztani veletek a Team Sonic Racing egy-egy nótáját, hiszen elkezdte őket a SEGA felpakolni YouTube-ra, most pedig ismételten a melódiák kerülnek fókuszba.

Ezúttal egy másik oldaláról mutatják meg a stuff zenei részlegét, lévén nem a kész végeredményt mutatják be a nagyérdemű számára,, az első epizód pedig közel három és fél percesre sikeredett.Akik egyébiránt a zeneipart is kifejezetten kedvelik, azoknak különösen kedvez az alább megtekinthető videó, viszont egészen biztosan tartogat kellemes pillanatokat azok számára is, akik a május 21-ei premierrel meghirdetett Team Sonic Racing et várják.

