Így kell szobadíszt készíteni egy működésképtelen Game Boy-ból egy Zelda-rajongónak

Van otthon egy ezer éve tönkrement Game Boy konzolunk, amit nem volt szívünk kidobni? Jól tettük, hogy meghagytuk, hiszen adunk egy kreatív ötletet, amivel most te is otthonod egyik ékességévé teheted a retro masinát.

Egy Freeupvotesforsale nevű Reddit-felhasználó mutatta meg ugyanis a világnak a minap az Instagramon keresztül, hogy minimális okoskodás és ügyeskedés társaságában, egy kard, pár virág és némi szikla felhasználásával milyen elképesztő látványos gamer szobadísszé tehető egy működésképtelen Game Boy.Különösen akkor, ha az illető még Zelda-rajongó is, bár az alábbi képek csak inspirációként szolgálnak, gyakorlatilag bármelyik játékra felépíthetjük koncepciónkat, itt és most éppen egy The Legend of Zelda: A Link Between Worlds dioráma készült el.