Így fut Xbox One X-en ray tracing módban a Crysis Remastered

Bár a mai PC-k már mérföldekkel erősebbek, azonban a Digital Foundry csapata úgy döntött, hogy elkészít egy olyan videót a Crysis Remastered rajongóinak, amiben az Xbox One X-es változat kapta a központi szerepet.

Ennek az oka, hogy a kérdéses konzolon is aktiválható valamiféle ray tracing mód, amivel nyilván sokkal szebbnek látszódik majd a játék az alapbeállításokhoz viszonyítva, noha csakhamar kiderül, hogy a Microsoft jelenlegi legerősebb konzolja is csak 1080p-s felbontással tudja futtatni ebben a felbontásban a végeredményt.Ha megtetszett a technikai demonstráció, a Crysis Remastered , azonban aggodalomra semmi ok, a platformok között a megjelenés terén nem sok különbség várható majd.

