Így fut majd Xbox One-on és PS4-en a Dying Light 2: Stay Human

A Dying 2 Know e heti utolsó epizódjában a Techland megmutatta, hogyan fog szuperálni a kooperatív mód a Dying Light 2: Stay Human ben, hovatovább a prev-gen konzolokról is kaptunk némi gameplay felvételt, hogy tudjuk mire számíthatunk.

Úgy tűnik, hogy a Techland a 60 FPS-t választotta a prev-gen konzolokon, míg a jelenlegi generációs PS5 és Xbox Series X felvételeken 60 FPS sebességgel futott a játék. A Techland hozzátette, hogy még ebben a hónapban további összehasonlításokat is feltöltenek majd.A stream során bemutatták a kooperatív játékmenetet is, amely akár négy játékost is támogat., bár végül a parti házigazdáé lesz a döntő szavazat. Ha csatlakozol egy barátodhoz egy kooperatív játékhoz, a karaktered minden fejlődése és megszerzett tárgya követni fog téged a saját játékodba, miután a kooperatív móka véget ért.

