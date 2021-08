Hamarosan leszállítják a Bloober Team srácai PS5-re is a The Medium ot, ahol a különleges kontrollernek köszönhetően egy sor extrára számíthatunk, és az alkotók most nem is voltak restek összehozni egy trailert ehhez kapcsolódóan.

Az alábbi kedvcsinálón azt vehetjük szemügyre, hogy a különleges horrorjátékuk miként hasznosítja a DualSense vezérlő funkcióit. Értelemszerűen maximálisan kiaknázza a kontrollerben rejlő lehetőségeket, de erről ti magatok is megbizonyosodhattok az alábbiakban. The Medium megjelenése szeptember 3-án várható PS5-re, digitálisan és fizikai változatban egyaránt. Ugyanezen a napon fogják kiadni a PC-s és Xbox Series S / X-es változat fizikai variánsát is.

