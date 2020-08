Így fog kinézni az új Xbox Store

Megvillantásra került a redmondiak által, hogy miként fog festeni az újradolgozott Xbox Store, amit augusztus 5-én már próbálgathatnak is az Insider tagok, majd valamikor az őszi szezon folyamán fog megérkezni mindenki számára a friss dizájn.













Egy teljes újrahúzásról van szó a küllem esetében, ami viszont funkcionálisan is erősödik, lévén kétszer olyan gyors lesz, mint eddig, a keresés is könnyebben fog menni, illetve nemcsak az Xbox One-on, de az Xbox Series X-en is ezzel a kinézettel fogunk már találkozni.Mindössze két másodperc alatt tölt majd be a Microsoft szerint a felület, illetve a trailerek is gyorsabban betöltenek, ami nem ártana, tekintve hogy a mostani megoldás több másodpercet is igénybe tud venni, amíg a user képtelen továbbhaladni.