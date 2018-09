Így fog festeni a Shadow of the Tomb Raider Xbox One X-en

A Square Enix a Microsofttal karöltve publikált egy újabb kedvcsinálót a Shadow of the Tomb Raider hez, melyen ezúttal azt leshetjük meg, hogy Lara Croft következő kalandja hogyan fog festeni Xbox One X-en.

Az említett konzolon ugyebár a játék vagy 4K 30FPS-sel fut, vagy 1080p 60FPS-sel, ez a mi beállításunktól függ, azonban,, mint idősebb testvérein, de ez azért várható is volt, hiszen a Tomb Raider-játékok eddig is komoly minőséget szállítottak grafika terén.Szerencsére már nem kell sokat várni a megjelenésig, ugyanis a srácok szeptember 14-én adják ki a Shadow of the Tomb Raider t, addig is pedig nézzétek meg ti is az imént részletezett előzetest, egészen bámulatos képsorok is helyet kaptak az aktuális előzetesben:

