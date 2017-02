Így fest majd Alicia Vikander Lara Croftként az új Tomb Raider moziban

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a háttérben javában folynak az új Tomb Raider mozifilm forgatási munkálatai, mint ahogyan az is tiszta, hogy Lara Croft karakterét Alicia Vikander alakítja majd.

















A mai nap azonban újabb mérföldkő az alkotás életében, hiszen végre valahára berobogtak az első képek a forgatásról, aminek köszönhetően végre a gyakorlatban is láthatjuk, hogy milyen Lara Croft is lesz az új színésznőből, akitA képeken ugyanis látható, amint Alicia csapzottan, koszosan és izzadtan ugrabugrál az egyik izgalmasnak tűnő jelenetben, amelyet Roar Uthaug rendez, de a filmben felbukkan még Dominic West, Daniel Wu és Walton Goggins is, utóbbi ráadásul a főgonosz szerepében.