A Bandai Namco munkatársai egy újabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom videóval leptek meg minket, aminek középpontjába nem más került, mint az alkotás birodalomépítős játékmódja.

A Kingdom Building módról ugyan túl sok konkrétumot nem tudunk meg az alig félperces mozgókép alapján, de a készítők annyit megerősítettek, hogy betöltésével, abban épületeket húzzon fel, fejlessze azokat és embereket telepítsen a kis birodalomba.Hogy milyen cukin néz ki mindez a valóságban a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ra jellemző chibi stílusú anime grafikával, azt pedig most te magad is megcsodálhatod néhány pillanatra. Íme:

