Így emlékeznek meg Stan Lee-ről a World of Warcraft-ban

Stan Lee bár közvetlenül nem, közvetetten óriási hatást gyakorolt a játékiparra, így nem véletlen, hogy rengeteg alkotásban megemlékeztek róla ilyen vagy olyan formában az elmúlt hetek alatt.

Ebbe a sorba állt most be a World of Warcraft is, lévén a 8.1.5-ös javítás feltelepítését követően - egyelőre csak a PTR szervereken érhető el -, aki a Stanley névre hallgat, és nemcsak a neve, hanem a fizimiskája alapján is Stan Lee-re hajaz, méghozzá nem véletlenül, hiszen a Blizzard így szeretett volna a Marvel legendája előtt tisztelegni.A karakter egyébiránt egyelőre semmit sem csinál, csak céltalanul járkál, és az egyik legismertebb szójárását kiabálja, mely így hangzik: Excelsior!

