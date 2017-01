Így élvezhetjük a virtuális valóságban ringatózó melleket a Dead or Alive Xtreme 3-ban

A Koei Tecmo bejelentette, hogy bár továbbra sem valószínű, hogy felénk is megjelenik a Dead or Alive Xtreme 3 , azonban az már biztos, hogy a bikinis lányok laza kis tengerparti kalandjait hamarosan jobban irigyelhetjük majd a Japánoktól.

A kiadó ugyanis bejelentette, hogy már bárki ingyen letöltheti magának - egy limitált ideig - a VR Paradise névre keresztelt opciót, amit holnap, azaz január 24-én egy VR Passport címre keresztelt DLC-vel is megtámogatnak, melyet február 28-ig szintén ingyen zsebelhetnek be a vásárlók.Hogy a PlayStation VR-támogatáshoz meghozzák a rajongók kedvét,, amely láttán bizonyára minden férfitársunknak nagyokat dobban majd a szíve. Most már igazán jöhetne a lokalizált változat, még ha erre kevés is a reális esély...

