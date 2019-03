Így cenzúrázták nyugaton a Devil May Cry 5 egyik pikáns jelenetét

Bár a Devil May Cry 5 nem a karakterek meztelenkedései miatt írta be magát az emlékeinkbe, azonban van a játékban egy rész, amikor - csipetnyi spoiler következik - Trish feneke fedetlenül tárul a néző szeme elé.

Bár mindez nem megbotránkoztató, azonban a hírek szerint a Capcom valamiért mégis cenzúrázta a jelenetet, de érdekesség, hogy egyelőre kizárólag a nyugati változatokat, és azon belül is csak a PS4-es verziókat, melyeknélEzt a takarást egyelőre csak a PS4-es játékosok élvezhetik (?), azonban többen is figyelmeztettek már a világhálón, hogy PC-re is befutott az 1.1-es patch, amit nem érdemes addig letölteni, amíg el nem érünk Trish meztelenkedéséhez, hiszen utána már ezen a platformon is csak fénylő seggel láthatjuk a karaktert.Az Xbox One-os változat cenzúrájáról egyelőre nem érkeztek hírek, de bizonyára ezen a platformon sem ússzák meg a dolgot a játékosok!

