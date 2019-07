Bár még mindig csak japán megjelenésről hallottunk a Bandai Namco legújabb játéka kapcsán, ugyanakkor bizakodóak vagyunk abban, hogy a Blue Protocol című MMO-alapú ARPG a mi régiónkban sem lesz hiánycikk a jövőben.

Ezt a bizalmat erősítendő mutatjuk most be az alkotáshoz érkezett legújabb mozgóképet, mely a karakterkészítő rejtelmeibe avat be minket páratlan alapossággal, ezáltal hosszú perceken keresztül nézhetjük, hogy Blue Protocol -hoz egyébiránt még július végén elrajtol az első alfa teszt, azonban ez még biztosan csak a japán játékosok kiváltsága lesz, de hamarosan talán érkezik némi reménysugár a nyugati premierről.

