Ígéretes teaser trailert kapott a Hunt: Showdown, a Crytek új alkotása

Bár elég sokan temették a közelmúltban a Crytek csapatát, miután szinte világszerte az összes stúdiójukat bezárták, azonban a cég kemény magja megmaradt, és neki is láttak egy régi ötletük, a még 2014-ben bejelentett Hunt: Horrors of the Gilded Age feltámasztásának.

Amikor két vadász kockára tesz mindent,

És a gonosz váratlanul felbukkan,

A vadász lesz az üldözött.

Aki emlékszik még az egykori projektre, az talán jobb, ha most elfelejt mindent, hiszen az alkotás időközben nevet váltott - Hunt: Showdown címmel ismerhetjük már -, és vélhetően a koncepciójába is belenyúltak a készítők, habár, erre utal legalábbis a most kiadott ígéretes teaser trailer koncepciója, illetve a benne megtalálható szöveg is, amely így szól: Hunt: Showdown -ról egyébiránt a közeli jövőben bővebb részleteket ígért a Crytek, szóval ha előbb nem is, az E3-on szinte biztos, hogy mindent megtudhatunk majd a csapat új alkotásáról, amely remélhetőleg ismét egyenesbe teszi őket.

