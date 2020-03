Ígéretes retro szerepjátékot jelentettek be Sea of Stars címmel a The Messenger alkotói

A Sabotage Studio munkatársai lerántották a leplet legújabb videojátékukról, mely Sea of Stars címmel egy minden téren retro élményekkel kecsegtető, körökre osztott szerepjáték lett a sorban, méghozzá a legnagyobb klasszikusok előtt tisztelegve.

Nekünk személy szerint, mely körökre osztott harcokkal, hat játszható karakterrel, a nappalok és az éjszakák változási ciklusával, fejtörőkkel, egy szuper sztorival, valamint pixel art grafikai körítéssel vár ránk. Sea of Stars ezzel a lendülettel egyébiránt fel is került a Kickstarterre , ahol már most majdnem összegyűlt a készítők által kért pénzösszeg, vagyis biztosak lehetünk az alkotás elkészülésében, noha megjelenését legkorábban 2022-re várhatjuk.

Nézd nagyban ezt a videót!