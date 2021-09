Igen, még mindig él a Life is Strange sorozat, új bejelentés is jött

Jó ideje már annak, hogy hallottunk utoljára a Life is Strange tévésorozatról, konkrétan már azt hihettük, hogy kaszát kapott a projekt, azonban most egy friss bejelentéssel jelezték, hogy él még mindig a koncepció.

A Legendary Pictures most leszerződtette a díjnyertes fiatal zenészt, korunk egyik legnépszerűbb popsztárját, Shawn Mendest, hogy egyrészt készítsen dalokat a készülő szériához, hovatovább producerként is melózni fog a projekten, ahogyan az kiderült a The Hollywood Reporter által.Ezenfelül a 13 okom volt című sikersorozat produkciós cége, az Anonymous Content is beszállt a buliba. A sorozatot még 2016-ban jelentették be, nem sokkal az első játékszezon debütálása után, azóta viszont szinte alig hallottunk róla.