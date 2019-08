Igazi zúzás a Cyberpunk 2077 új zenéje

Mint azt mostanra már tudjuk, a svéd Refused zenekar állít elő muzsikákat a CD Projekt Red újdonságaként szolgáló Cyberpunk 2077 -hez, amiben ők a Samurai rockbanda szerepében tetszelegnek.

Most a Chippin' In után megkaptuk a következő muzsikájukat is, ami a szóban forgó RPG-ben fel fog tűnni. Never Fade Away címre hallgat a friss finomság,Még nem tudjuk, hogy a Refused konkrétan hány dalt készít a játékhoz, viszont nem lepődnénk meg, ha egy komplett albummal rukkolnának elő. Őszintén szólva, ha ilyen minőségben születne meg egy egész album, egy rossz szavunk nem lenne...

Nézd nagyban ezt a videót!