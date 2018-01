Igazi veteránokkal erősítette meg a Crystal Dynamics a Bosszúállók játékot

A Crystal Dynamics fejlesztői bejelentették, hogy néhány igazi veteránnal erősítették meg a The Avengers Project néven ismert Bosszúállók videojátékot, ami eddig is gőzerővel készült, de most aztán még jobban rákapcsolnak vele.

Amint ugyanis a stúdió bejelentette,, a Naughty Dog nemrégiben váratlanul lelépett vezető fejlesztője - a The Last of Us és az Uncharted-sorozat egyik első embere - mostantól az ő soraikat erősíti, de vele együtt érkezettis, aki korábban a Visceral Games-t erősítette, és a Dead Space-sorozatot köszönhetjük neki.A Crystal Dynamics több új munkatársat nem emelt ki a sorból, de azt még elmondták, hogy több egykori Visceral Games programozó mellett a Sledgehammer Games-től és a Monolith Productions-tól is érkezett hozzájuk vérfrissítés, sőt a Star Wars: Battlefront és a Batman Arkham Origins pár egykori munkatársa szintén a Bosszúállók első videojátékos adaptációját egyengeti már a háttérben.