Igazi no-scope legendának tartják ezt a nagypapát az Apex Legends-ben

Úgy tűnik, hogy minden online játék képes kitermelni a maga megdöbbentő hírességeit, így az Apex Legends kapcsán most egy idős bácsikáról beszél a világ, aki elképesztő dolgokat hajtott végre egy live stream során.

A magát csak GrndPaGaming néven emlegető, illetve a játékban is így látható nagypapa ugyanis bebizonyította, hogy nekiahhoz, hogy úgy ossza a fejeseket és a makulátlan lövéseket, mint a nagyok, hiszen ő öregedő szemével is páratlanul pontosan céloz.Erről pedig több órán keresztül egy bemutatóval is szolgált, az egyik legemlékezetesebb pillanatot pedig nektek is elhoztuk az alábbiakban, ami hozzásegítette a bácsikát ahhoz, hogy jelenleg az Apex Legends játékosai egy igazi no-scope legendának nevezzék őt.