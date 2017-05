Igazán látványos trailerrel készül a megjelenésre a The Surge

Habár kellemetlenül kevés figyelmet kap, de a Deck13 korábbi alkotásához, avagy a Lords of the Fallen-hez hasonlóan nagyon komoly meglepetést okozhat az iparban a hamarosan megjelenő The Surge , amihez a fejlesztők egy igazán hatásos launch trailert mutattak be a mai napon.

A videó már nem kíván meggyőzni minket semmiről, ezáltal kizárólag feljavított képsorokat tartalmaz, ellenben azokat olyan látványvilággal tálalva, ami ismét megerősített minket egy kicsit abban, hogyHa megtetszett a The Surge - ezt az alábbi felvétel alapján azért nem tartjuk kizártnak -, ne feledd el, hogy május 16-án, avagy jövő héten már meg is jelenik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is. Szeretnél biztosítani magadnak egy példányt? A Play 24/7 kínálatából máris előrendelheted

Nézd nagyban ezt a videót!