Igazán barátira sikerült a Sekiro: Shadows Die Twice gépigénye

A From Software a PC-s tábor nagy örömére bemutatta a Sekiro: Shadows Die Twice hivatalos gépigényét, aminek jóvoltából kiderült, hogy a Dark Souls nyomdokain járó akció-RPG futtatásához egyáltalán nem kell majd túl combos masina.

Olyannyira nem, hogy belépő szinten még egy több éves konfiguráció is könnyedén megbirkózik a Sekiro: Shadows Die Twice futtatásával, hiszen egy bőven középkategóriás CPU, mindössze 4GB RAM és egy korszerűnek aligha nevezhető VGA is elegendő lesz az indításhoz.Természetesen, ha jobb teljesítményt akarunk kicsikarni a játékból, ahhoz azért már erősebb masina kell, de inkább mutatjuk a konkrét részleteket, csemegézzetek magatok, a március 22-re esedékes premierig még talán belefér egy gépújítás, ha muszáj.OS: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 64-bitProcesszor: Intel Core i3-2100 / AMD FX-6300Memória: 4 GB RAMVGA: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7950DirectX 11HDD: 25 GBOS: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 10 64-bitProcesszor: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1400Memória: 8 GB RAMVGA: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570DirectX 11HDD: 25 GB