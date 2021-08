Idris Elba szinkronizálja Knuckles-t a Sonic, a sündisznó 2-ben

Idris Elba bejelentette a Sonic, a sündisznó 2 kapcsán, hogy ő fogja megszólaltatni Knuckles-t a filmben, ahogyan arról beszámolt többek között az Androgeek magazin is - Knuckles ugyebár a Sonic-játékok prominens szereplőjeként írható le.

Eleinte ő az, akit Dr. Robotnik rávesz, hogy számoljon le a kék sündisznóval, ugyanakkor úgy alakul végül a sztori, hogy mellészegődik, és jó barátok lesznek a közös kalandok révén. Azt már tudjuk egy ideje, hogy Knuckles is a folytatás részét fogja képezni, most viszont már biztos, hogy egy ismert orgánum fogja szinkronizálni.Elba hangja egyébként is egy igazi mély, dübörgő, basszusos orgánum, ami abszolút illik Knuckles karakteréhez, így teljes mértékben tűkön ülve várjuk, miként játssza el a figurát.