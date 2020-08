Időleges exkluzívvá akar tenni állítólag több nagy játékot is a Sony a PS5-re

Bár reménykedtünk benne, hogy az időleges exkluzivitás, mint olyan, teljesen kimarad a következő generációból, de a Sony úgy fest, hogy teljes szőnyegbombázást akar intézni ilyen téren, lévén a belső fejlesztésű alkotásaik mellett néhány külsős címet is ideiglenesen magukévá akarnak tenni.

Több pletyka is arról szól megbízható forrásokból (például a Windows Centralos Jez Corden is erről szónokol), hogy további third-party ideiglenes exkluzívokkal erősít be a Sony a PS5-höz. Korábban ugyebár már kiderült a Deathloop és a Ghostwire: Tokyo kapcsán, hogy ez a helyzet.Azt még nem tudni, hogy mely címek kapcsán számíthatunk még ilyen mozzanatra, de. Első blikkre kapásból az új Call of Duty jut eszünkbe, mivelhogy az Activision egyébként is partnerszerződésben áll a stúdióval, de meglátjuk, hogy mit jelentenek be.

