Tropico 5 és The Escapists 2 a decemberi Games With Goldban

Lassan a novemberi hónap végéhez közeledünk, ami azt jelenti, hogy mind a Sony, mind a Microsoft előhozakodik a jövőhavi PlayStation Plus, valamint a Games With Gold ingyen játékaival.

Szokássá vált, hogy mindkét platform oldaláról hamarabb kiszivárognak az egyes megjelenések, hogy pontosan milyen játékok is fognak bekerülni, és ez most sem történt másképp, habár nem sokkal rá már jött is a hivatalos megerősítés a Microsoft oldaláról. Ennek értelmében megtudtuk, hogy mik lesznek a decemberi ingyenes címek, lássuk hát:The Escapists 2 (december 1-31.)Tropico 5 Penultimate Edition (december 16. - január 15.)Orcs Must Die! (december 1-31.)Insanely Twisted Shadow Planet (december 16-31.)

Nézd nagyban ezt a videót!