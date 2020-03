Idő előtt kiszivároghatott a The Dark Pictures: Little Hope megjelenési dátuma

A jelek szerint egyáltalán nem kell sokáig várnunk arra, hogy folytathassuk a The Dark Pictures történetét, mely bár nem egy hagyományos folytatás lesz a sorban, de a Little Hope úgy tűnik, hogy már a nyáron itt lehet köztünk.





Mindezt egy német nyelvterületeken ismert terjesztő, a Saturn bolthálózat szivárogtatta ki idő előtt, akik a The Dark Pictures: Little Hope adatlapján hozták nyilvánosságra, hogy a játékközénk, méghozzá 30 eurós nyomott áron.A hír a Redditen bukkant fel először , az ott mellékelt adatlap pedig még mindig él, sőt mi több, egy dobozképet is láthatunk rajta a hír igazát nyomatékosítandó, így noha a dátum nem hivatalos forrásból jött, ellenben ne legyen túl sok kétségünk afelől, hogy a kiadótól érkező időpont eltér majd tőle.