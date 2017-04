Idő előtt kiszivárgott a legújabb Street Fighter V DLC karakter

A PlayStation Store a minap frissítette a Street Fighter V adatlapját, amihez felkerült némi információ a második Character Pass-ról, amiről megtudtuk, hogy általa hat vadonatúj harcos csatlakozik majd a kérdéses bunyós játékhoz.





Mint kiderült, a hat harcos között megtalálható lesz Akuma és Kolin, akikről eddig is hallottunk már, de a PS Store egy harmadik nevet is belengetett, így megtudtuk, hogyis bekerülhet ezzel majd a játékba, akit korábban még soha nem irányíthattunk, csak láthattunk.Ezen felül megtudtuk még, hogy a maradék három karakter mellett minden hőshöz jár majd egy Premium Battle kosztüm, sőt mi több, aki megveszi a második Character Pass-t, az még egy exkluzív PS4-es témát is kapni fog ajándékba.