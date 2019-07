Idén sem maradt nyári event nélkül az Overwatch, elrajtolt a Summer Games 2019

A tegnapi napon hivatalosan is elrajtolt az Overwatch nyári eventje, mely Summer Games 2019 címmel a jól megszokott tartalmat és extrákat kínálja azoknak a játékosoknak, akik a nagy meleg miatt szeretnének exkluzív élményeket szerezni.

Az esemény egészenmajd, tehát addig lehetőségünk nyílik beszerezni karaktereink számára az új skineket (Reaper, Mei és Reinhardt is kapott egyet-egyet), de érkeztek új ikonok, sprayk, sőt mi több, a Lucioball játékmód is visszatért közénk egy kicsit kipofozva.Mindehhez természetesen csatlakoztak a nemzetközi helyszínek is, ezáltal Rio de Janeiróban és Sydney-ben egyaránt bohóckodhatunk az elkövetkezendő napokban, de inkább próbáljátok ki a dolgot a saját bőrötökön, hiszen az event már PC-n, PS4-en és Xbox One-on is él.

