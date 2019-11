Idén ötödik alkalommal is Vienna Comic Con - NYERJ rá jegyet!

Amióta Bécsben is van Comic Con, itt a Game Channelen mindig sorsoltunk rá jegyet - idén sem lesz ez másként, ráadásul az idei felhozatalban van egy olyan név, akiért mindenképp ott kell lenni - kapaszkodj (!), jön Steven Seagal.

Ha szeretnél másodmagaddal részt venni a november 23-24-én tartandó VIECC 2019 rendezvényen, nincs más dolgod mint az info@gamechannel.hu címre írni egy emailt "VIECC 2019 nyereményjáték" tárggyal, a tartalomban pedig megírni a saját nevedet, valamint annak a nevét akit vinnél magaddal.



Kétszer két fős (összesen négy), egész hétvégére szolgáló belépőt sorsolunk november 10-én, vasárnap, a nyerteseket pedig emailben értesítjük, ezért mindenképpen figyeljétek email fiókotokat vasárnap délután!

A dzsiudzsicukaratenindzsa az egyik legikonikusabb akcióhős - Chuck Norrist kivéve természetesen -, aki éveken át szerepelt ugyanazzal az egyetlen arckifejezéssel millió filmben, nem kérdés hogy ha ván rá lehetőség, fotózkodni kell egyet vele.Persze jönnek más színészek is a rendezvényre, itt lesz többek között Sean Astin (Gyűrűk Ura, Stranger Things), David Bradley (Harry Potter, Trónok Harca), Jack Dylan Grazer (Az, Shazam!) és Chris Klein is akit az Amerikai Pite óta nem sok emlékezetes szerepben láthattunk ugyan, de a Flash sorozatban például szerepel.A színészek mellett természetesen ismét a cosplayereké a főszerep, ráadásul idén először megnyílik a Cosplay Central is, ahol külön is lehet a legjobbakkal találkozni. És ismét lesz verseny is, a fődíj 7 ezer Euro, na és a lehetőség a nagy nemzetközi összeacsapáson is megmérkezni más országok legjobbjaival.Az ismertebb cosplayerek közül többek között Anni The Duck teszi tisztelét, aki többek között NieR: Automata vagy Witcher jelmezekbe is bújt már. De a vendéglistán van még a több versenyt nyert Nikita Cosplay, vagy éppen Ali Cosplay, aki Darksiders cosplayerként lett a legismertebb.

Anissa Cosplay - csak egy a sok cosplayer közül... ;)

A teljes vendéglista ezen a linken érhető el: VIECC 2019 vendéglista A tavalyihoz hasonlóan idén is lesz eSport aréna, ahol valóban érdekes és nemzetközi szintű összecsapásokat lehet figyelemmel kísérni, nem marad el a képregényzóna sem, ahol többek között Frank Miller (Spider-Man, Daredevil) és a Nickelodeonnak, Cartoon Network-nek, Walt Disney-nek is dolgozó Mike Kunkel emeli jelenlétével az esemény fényét.A 2019-es Vienna Comic Con három hét múlva, november 23-24-én kerül megrendezésre a szokott helyen, a bécsi Messe Wien területén. Az eseményről bővebben itt tájékozódhatsz: Vienna Comic Con 2019 Az előző események beszámolóit itt találod: