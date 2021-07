Idén októberben is lesz Steam Next Fest, több száz játék demóját fogják bemutatni

A Steam Next Fest természetesen idén is visszatér most ősszel, és a Valve ígérete szerint több száz demót fognak kiadni az event keretein belül, így idő előtt próbálgathatunk egy kazal közelgő megjelenést.

Október elsején debütál a Steam Next Fest, melynek berkein belül a demókon túl fejlesztői streameket is kapunk, illetve konkrétan chatelhetünk a különböző játékfejlesztőkkel annak kapcsán, hogy hogy állnak az aktuális projektjüket. Egészen október 7-éig fog tartani, ha minden a tervek szerint alakul.Korábban ugyebár Steam Game Festival néven futott az annuális eseménysorozat, amely mindig is összefüggött valamilyen formában az E3-mal vagy a The Game Awards eventtel, most azonban teljesen független lesz mindenféle rendezvénytől.