Azt ugyan eddig is tudtuk, hogy az Alan Wake fejlesztőiként elhíresült Remedy munkatársai az idei évre tervezték legújabb alkotásuk, avagy a Control megjelenését, azonban a Game Informer munkatársai most pontosabb részletekhez jutottak a téma kapcsán.

A lap újságírói ugyanis nemrégiben meglátogatták a fejlesztőket, ahol azon túl, hogy kipróbálták a játékot - címlapra is tették -, állítólag megtudták a stúdió vezéreitől, hogy, hogy a kérdéses évszakban még a megjelenést is nyélbe üthessék.Pontos dátumokkal egyelőre még senki sem dobálózott, de amennyiben valóban a nyarat célozta be a Remedy, akkor pár hét múlva úgyis mindennek ki kell derülnie.