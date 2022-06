Idén nyáron érkezik a Baldur's Gate: Dark Alliance 2 újrakiadása

A Baldur's Gate franchise bár nem egy mai csirke, mégis a napjainkig népszerű, és sok leágazást, spinoffot megélt már, sőt a fősorozat harmadik része is készül, így nem csoda, hogy van igény a sorozatra, ezt bizonyítja egy bejelentés.

Ugyanis a rajongók által nagyon kedvelt Baldur's Gate: Dark Alliance 2 az idei nyáron kap egy újrakiadást, ami elérhetővé teszi a programot újra PC-n, valamint modern konzolokra is érkezni fog, így PC, Xbox Series S/X, PlayStation 4, PlayStation 5-re, Nintendo Switchre is megjelenik,A fősorozathoz képest jóval akciódusabb spin-off felmelegített változata tartalmazni fog lokális kooperatív módot, online-t viszont nem, cserébe ha a Steames példányt szerezzük be a programból, akkor a Remote Play segítségével úgy is lehet a barátokkal játszani, hogy nem egy PC előtt ülnek. Így hamarosan nem állíthat meg titeket semmi, hogy leporoljátok a fejszét, és menjetek goblinokat kaszabolni.

