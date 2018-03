Idén még biztosan nem érkezik erősebb hardverrel ellátott Nintendo Switch

Mivel már egy éve a boltok polcain van a Nintendo Switch, és hihetetlen teljesítményt nyújtott a boltok polcain, a rajongókat lassacskán érdekelni kezdte, hogy a japánok terveznek-e a közeli jövőben hardveres revíziót hozzá avagy sem.

A Wall Street Journal információi alapján bár a Nintendo nem zárkózik el ilyesmitől, ellenben az biztos, hogy 2018-ban még nem jön erősebb hardverrel kialakított és új dizájnnal ellátott Switch konzol a boltokba, aminek az oka nem más, minthogy a japánoknak bőven van még dolguk a jelenleg kapható változattal is.A lap ugyanis a Nintendóra hivatkozva arról írt, hogy, melyek között Switch Online név alatt valami hasonló is várható, mint a Sony esetében a PS Plus, vagy a Microsoftnál az Xbox Live Gold.Ez utóbbi indulására idén szeptemberben számíthatunk, vagyis 2018-ban már tényleg nincs sok esély arra, hogy a Nintendo egy hardveres újragondolással is foglalkozzon.