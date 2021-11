Idén már nem jelenik meg a Sol Cresta, a Platinum Games retro hatású lövöldéje

A Platinum Games közelgő vertikális lövöldéje, a Sol Cresta már nem jelenik meg idén decemberben - a stúdió részéről Hideki Kamiya ma reggel jelentette be a késést a "Sol Cresta: Hideki Kamiya's Very Sorry Stream" című egyórás élő közvetítés során, melyben új snitteket is láthattunk a játékról.

Arról egyelőre nincs szó, hogy a Sol Cresta mostantól mikor érkezhet, bár Kamiya azt mondta, hogyA Sol Cresta korábbi, december 9-ei megjelenési dátumát még szeptemberben kapta meg PC-re, PlayStation 4-re és Nintendo Switch-re, nem sokkal azután, hogy a játék demóját bemutatták a saját, félkész árkád kabinetjükben.A játék a Moon Cresta és a Terra Cresta című klasszikus árkád lövöldözős játékok folytatásaként készül, és ez lesz ez első a Platinum által tervezett új, retro ihletésű játékok hullámából.

