Idén már nem jelenik meg a Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Már kétszer eltolta a Ubisoft a Prince of Persia: The Sands of Time Remake megjelenését, most pedig újabb halasztásról szólt a fáma, lévén jelezte a kiadó, hogy idén már nem lát napvilágot az újrakevert alkotás.

Sőt mi több, nemcsak, hogy idén már nem kerül a boltok polcaira a cím,. A játéknak eredetileg idén januárban kellett volna megjelennie, azonban látván a közönség reakcióját a förtelmesen kinéző feldolgozásra, a Ubisoft úgy döntött, inkább tolnak a premieren.Azt pontosan nem tudni, hogy a következő esztendő mely szakaszában érkezhet meg a Prince of Persia: The Sands of Time: Remake, de az borítékolható, hogy most masszívan rá fognak állni, hogy valami értékelhetőt csikarjanak ki a remake-ből.