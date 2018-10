Idén már ne számítsunk teljes cross-play támogatásra a Rocket League-be

Az idei évben a Rocket League rajongók többsége a már jóval korábban beharangozott RocketID implementálását várta, amit ugyebár a Psyonix úgy hirdetett meg, hogy még idén augusztusban befut.

A RocketID nem más, mint az a funkció, mellyel végre valahára elérhető lesz majd a teljes cross-play támogatás, ezáltal nem csak privát meccsekre, hanem online mérkőzésekre is társulhatunk barátainkkal platformtól függetlenül, viszont a stúdió egy blogbejegyzésben közölte, hogyA szóban forgó közleményben egyébként többnyire a decemberi Xbox One X gigafrissítést részletezik, miszerint érkezik a teljes körű 4K, HDR és 60FPS támogatás a Microsoft konzoljára, no meg persze szó esik a következő Rocket Passről is, lévén az első szezonja a bérletnek nemsokára véget ér.