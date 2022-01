Idén leleplezik a Final Fantasy VII Remake folytatását

Ma ünnepli huszonötödik évfordulóját az eredeti Final Fantasy VII, a Square Enix mérföldkőnek számító RPG-je, amely először 1997-ben jelent meg az eredeti PlayStation konzolon.

A Final Fantasy VII rendezője és producere, Yoshinori Kitase egy ma tartott évfordulós eseményen elmondta, hogy a klasszikus RPG ünnepi évében reméli , hogyKonkrétan úgy fogalmazott, hogy keményen dolgoznak a Final Fantasy VII: Ever Crisis-on, valamint most indították el a Final Fantasy VII 25. évfordulóját, ezért szeretnének ünnepelni és felcsigázni a rajongókat. Éppen ezért a következő 12 hónapban szeretnének megosztani néhány információt a remake folytatásáról is.