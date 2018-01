Idén közel 300-ra nőhet a PlayStation VR játékkínálata

A Sony nagyon jól tudja, hogy mi szükséges egy hardver sikeréhez: a sok-sok exkluzív cím, mely stratégiát sikeresen alkalmazták már a PlayStation 4 esetében, és úgy tűnik, hogy a PlayStation VR kapcsán is hasonló útra lépnek.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy a Sony hírei szerint már most közel 160 videojáték érhető el a VR headsethez, és az idei év olyan termékeny lesz, hogy majdnem duplázzák ezt a számot, ezáltal a jelenlegi számításaik szerint, amivel bizonyára az eddig regisztrált 2 milliós hardvereladások is emelkedhetnek.Sőt mi több, a Sony ráadásul igencsak nagyszerű alkotásokkal szeretné felhívni a figyelmünket a platformra, elég csak olyan címekre gondolni, mint az Ace Combat 7, a The Inpatient, a Bravo Team vagy a Killing Floor: Incursion, melyek egytől-egyig az idei esztendőben érkeznek.