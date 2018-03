A Bethesda bejelentette, hogy idén sem hagyja cserben rajongóit az E3-on, ezáltal összeszedtek annyi bejelentést, hogy abból összehozzanak nekünk egy komplett konferenciát, amit most datáltak is.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy a Bethesda E3 2018-as előadására június 10-én kerülhet majd sor, amiHogy pontosan mire is számíthatunk a Bethesda részéről a nagy eseményen, azt nem tudjuk, de a korábbi évekből kiindulva olyan újdonságokkal is számolnunk kell, melyek még az az idei év végén megjelenhetnek. Egy új The Elder Scrolls RPG mondjuk időszerű lenne...

Nézd nagyban ezt a videót!