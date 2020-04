Idén is lesz PC Gaming Show, koronavírus ide vagy oda

Bár az E3-at eltörölték a koronavírus körüli aggályok miatt, azonban a PC Gaming Show szervezői úgy határoztak, hogy az ő expójukat nem fogják kaszálni, és idén is megtartják az annuális rendezvényüket.

Természetesen megannyi gameplay videóra, bemutatóra és egyéb finomságra számíthatunk, ezeket pedig mind-mind a Twitch-en és néhány egyéb streaming platformon követhetjük majd nyomon. Már az esemény dátuma is megvan napra pontosan:Ahogyan azt már valószínűleg ti is sejtitek, az információmorzsák itt véget is érnek, egyelőre a szervezők többet nem árultak el, például a kint lévő stúdiók neveiről sem dobtak be példákat, úgyhogy egyelőre szinte mindent rejtély övez a rendezvénnyel kapcsolatban.