Idén is lesz PC Gaming Show az E3-on

Bár a PC Gaming Show évek óta sajnos az E3 egyik legunalmasabb konferenciája, ellenben mégis nagy örömmel fogadjuk, hogy végre a PC-s játékiparnak is van egy külön, összefoglaló eseménye az expón, ami idén is visszatérhet közénk.

Mint kiderült,, és harmadik alkalommal is elsődlegesen a számítógépes játékokra koncentrál majd, de nagy figyelmet kap ebben a prezentációban a virtuális valóság, valamint az eSport is.Az eventet ismét a PC Gamer szervezi, és akárcsak a tavalyi évben, úgy bizonyára idén is nagy szerepet kapnak majd a különféle hardverek is a szoftvereken túl.