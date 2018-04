Idén is lesz Overwatch World Cup

A Blizzard bejelentette, hogy idén már harmadik alkalommal kerül sor az Overwatch -hoz kapcsolódó világbajnokság megszervezésére, ezáltal már el is indult az Overwatch World Cup 2018 kvalifikációja.

A világszíntű megmérettetésen ismét az egyes országok válogatottjai vehetnek majd részt, melyeket a Blizzard válogat ki úgy, hogy már vizsgálják az egyes államok játékosait, azok közül is a 150 legjobbat, akiket folyamatosan nyomon követnek, és amennyiben a kiadó azt tapasztalja, hogy az adott országban kimagaslóan jól játszanak, akkor az adott nemzet automatikusan bekerül a bajnokságba.Az Overwatch World Cup 2018 részeként, akik között Dél-Korea, az USA, Thaiföld és Franciaország részvétele már most biztos, de az IDE KATTINTVA elérhető állás alapján szinte biztos befutó még Kína, Svédország és Kanada is, noha ez folyamatosan változhat annak folyományaként, hogy milyen ügyesek és aktívak a játékosok.Hazánk bár elméleti szinten bekerülhet a 24 ország közé, de a jelen állás szerint a gyakorlatban nem sok esélyünk van rá, hiszen egyelőre a 27 legjobbat jegyző ranglistára sem kerültünk fel.