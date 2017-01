Idén is emelkednek a memóriaárak

Az új technológiák általában nagyon drágán debütálnak, majd pedig szépen lassan néhány év alatt már az átlagfelhasználók számára is elérhető áron, jóval szélesebb választékban lesznek jelen a piacon.

A memóriamodulok kapcsán sajnos ez nem mondható el, hiszen korábban még olcsóbban is lehetett hozzájutni a fontos hardverhez. Sajnos az idei évben sem kapunk nagy árcsökkenést, hiába van már jó ideje piacon például a DDR4-es szabvány.A DRAM lapkák ára több elemző szerint is emelkedni fog a következő hónapokban, ez pedig a PC-s memóriamodulok árát is tovább emeli majd. Sokan már DDR4-re váltanának, de az elmúlt hónapokban néhány modul ára egyenesen a duplájára emelkedett, mások pedig legalább másfélszeres szorzóval büszkélkedhetnek.Az áremelkedés legfőbb oka a szűkös készlet, javulást pedig talán az év második fele hozhat. Sajnos ezzel a piac fejlődését is lassítják a gyártók, hiszen így még évek után sem tud rendesen elterjedni a DDR4-es szabvány.