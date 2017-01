Idén folytatódik a When They Cry-sorozat

Nagyszerű hírekkel szolgálhatunk a japán vizuális novellák kedvelői számára, a 07th Expansion csapata ugyanis bejelentette, hogy 2017-ben feltétlenül folytatják a műfaj egyik legjobbikának számító When They Cry-sorozatot.

A készítők minderről a Twitteren számoltak be - full kriksz-kraksz az egész, szóval be sem szúrjuk -, ahol kifejtették, hogy nagyon örültek annak, hogy a Comiket alkalmából többen is alul-öltözött Umineko cosplay-ben jelentek meg a hideg idő ellenére is, így van egy nagyszerű hírük követőik számára.Ekkor nyíltak meg a vizuális novellák kedvelőinek könnycsatornái, a 07th Expansion ugyanis megerősítette, hogy 2017-ben folytatódik a When The Cry játék-sorozat, méghozzá egy teljesen különálló sztorival, amely sem Higurashi-hoz, sem Umineko-hoz nem köthető majd.