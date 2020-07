Idén a The Last of Us Part 2 rajtolt eddig a legerősebben Amerikában

Ahogyan az várható volt, a The Last Of Us Part 2 konkrétan mindent letarol, lévén frissen jött a hír, hogy a Naughty Dog alkotása produkálta a legerősebb első hónapot idén az amerikai piacon, ezzel túlszárnyalva az Animal Crossing: New Horizons-t, a Final Fantasy VII Remake-et, valamint a Doom Eternalt.

Júniusban ugyanis mindent felülmúlt Neil Druckmannék munkája, ahogyan az kiderült az NPD Group legfrissebb toplistájából. Közvetlenül mögötte még mindig combosan tartja magát másodikként a tavaly év végén megjelent Call of Duty: Modern Warfare,1. The Last Of Us Part 2 2. Call of Duty: Modern Warfare3. Animal Crossing: New Horizons4. Grand Theft Auto V5. Mortal Kombat 116. Red Dead Redemption 27. Ring Fit Adventure8. NBA 2K209. Mario Kart 8 Deluxe10. Minecraft Dungeons11. Super Smash Bros. Ultimate12. Tom Clancy's Rainbow Six Siege13. Minecraft: PlayStation 4 Edition14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild15. Star Wars Jedi: Fallen Order16. Borderlands 317. Need for Speed: Heat18. Persona 4 Golden19. Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated20. Assassin's Creed Odyssey