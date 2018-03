Idén 20 éves a StarCraft-sorozat, egy halom extrával készül a Blizzard

A Blizzard a hétvégén bejelentette, hogy idén 20 éves a StarCraft -sorozat, aminek apropójából szeretnék méltósággal megünnepelni a legendás RTS évfordulóját, noha ezt már tavaly a StarCraft Remastered-del elkezdhettük egy kicsikét.

A kiadónak természetesen azért vannak még tervei, így például március 31-én, azaz, mely StarCraft is Life: A Celebration címmel több játékost is megszólaltat, akik arról beszélnek majd nekünk, hogy mit is jelent számukra a sorozat, hogyan változtatta meg az életüket és így tovább.Ez azonban nem minden, akik ugyanis holnaptól bejelentkeznek a Blizzard játékaiba, azok garantált jutalmakkal gyarapodnak, így a StarCraft Remastered-ben és a StarCraft II-ben egy évfordulós UI skin, a Diablo III-ban egy Battlecruiser-témájú pet, az Overwatch-ban pedig egy Sarah Kerrigan Ghost skin jár majd Widowmaker számára.Ezen felül március 21. és március 25. között StarCraft -témájú Tavern Brawl várja a Hearthstone rajongóit, március 27. és április 7. között pedig a Heroes of the Storm keretein belül számíthatunk évfordulós StarCraft tartalmakra.A szórásból persze a World of Warcraft sem marad ki, ebben március 31. és április 6. között érkezik egy szabadon választható Zergling, Grunty, Mini Thor, Baneling vagy Zeradar pet a rajongóknak.

