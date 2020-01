Idén 120 új játék kerül a Stadia kínálatába, 10 exkluzív megjelenés is lesz

Csúfosan megbukott a Google Stadia tavaly év végén, viszont nem adja fel a vállalat a streaming platform terelgetését, hiszen 2020-ban is egy kazal új játékkal fog bővülni a felhozatal.

Túlzottan sokkal viszont nem, hiszen ahogyan arról a Google hírt adott ma, 2020-ban 120 új játék fog bekerülni a kínálatba, ráadásul több mint. Egyelőre még nem leplezték le a line-upot, hamarosan remélhetőleg ez is megtörténhet.Továbbá arra is várhatunk, hogy megérkezik a webes 4K játék támogatása, valamint további Androidos mobilokat is hozzácsapnak a támogatott készülékekhez. Sőt mi több, még a böngészős, vezeték nélküli játék opcióját is bedobják Stadia kontrollerrel.