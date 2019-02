Különösebb felhajtás nélkül jelent meg a Capcom japán Youtube csatornáján a Devil May Cry 5 aktuális kedvcsinálója, mely nem egy hétköznapi videó lett, sokkal inkább egy klip Hideo Takarai, avagy Hyde főszereplésével.

A legendás japán rockzenész ugyanis egyike volt azoknak, akik zenét írtak a Devil May Cry 5 -höz, ezáltal az alábbiakban felcsendülő Mad Qualia című dalra is gyakran zúzhatunk majd a játékban, a fülbemászó dallamok miatt pedigHa te is imádod a pörgős japán rockzenét, akkor füleld meg a Devil May Cry 5 egyik szuper dalát egy vagány klip társaságában. A játék március 8-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!