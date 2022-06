Húszmillió példányban kelt el eddig a PlayStation 5

A PlayStation 5 a már két éve húzódó, igen komoly problémákát okozó chiphiány ellenére májusban egy újabb eladási mérföldkövet lépett meg, valamint a konzollal még nem rendelkező felhasználóknak is jutott egy jó hír.

A Sony ugyanis bejelentette , hogy a jelen generációs PlayStation. Ezen felül történt egy másik bejelentés is, ugyanis állítólag ebben az évben jelentősen megbikázzák a PS5-ök gyártását, így jóval több konzol kerülhet a boltok polcaira, remélhetőleg ezzel arányosan rövidebb idő alatt, így mindenkinek, akinek igénye van rá, lecsaphat a Sony gépére.Aki azon szerencsések közé tartozik, hogy nála már ketyeg egy példány a nagyon nehezen elérhető gépből, annak ebben az évben még bőven lesz mivel elvernie az idejét, hiszen az év hátralevő részében jelenik meg a God of War: Ragnarök is többek között, amit már annyira várunk.