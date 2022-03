Húsz év után folytatódhat az Age of Mythology?

Miután az Age of Empires-sorozatot sikeresen feltámasztották a porból, nem kizárt, hogy a kapcsolódó mellékszállal is tervei vannak a Microsoftnak, lévén olyan pletykák érkeztek, amelyek szerint elkészülhet az Age of Mythology régóta várt folytatása.

Could be cool again. https://t.co/Ia8V3OCNZl ? Jeff Grubb (@JeffGrubb) March 26, 2022

A hír azt követően merült fel, hogy Jez Corden, az egyik legnagyobb játékipari szivárogtató a Twitteren keresztülmegemlítette, hogy milyen szuper volt annak idején az Age of Mythology, majd erre egy másik nagyágyú, Jeff Grubb kontrázott rá, aki válaszában csak ennyit írt: újra király lehet.Nyilván ez bármit jelenthet, de a rajongóknak alaposan beindult a fantáziája, hogy két ekkora játékipari szivárogtató is erről diskurál a Twitteren, miközben. Mi örülnénk egy folytatásnak, sőt egy feldolgozásnak is, de azért érdemes hozzátenni, hogy ez a pletyka sem most csigáz fel először minket ...