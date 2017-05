Humoros TV reklámmal toboroz újabb autós focistákat a Rocket League

Talán még a Psyonix fejlesztői sem gondolták volna annak idején, hogy Rocket League című autós focis játékuk ekkora sikert arat, márpedig így történt, hiszen nemrégiben a 30 millió főt is sikerrel meghaladta az alkotás játékosbázisa.

Mivel ilyen sok ember már aktívan költekezik is, ezért a készítőknek van mit a tejbe aprítaniuk, ezáltal televíziós reklámra szintén futja már a büdzséjükből, amit a minap be is bizonyítottak, hiszen elkészítettek egy egészen humoros kis filmecskét ebből a célból.A mindössze 30 másodperces kis spot egészen játékidegen formában indul, hiszen pár kölyköt láthatunk focizni, ám, és kivédi a lövést, majd indul is pár látványos pillanat a Rocket League-ból. Érdemes megnézni!

